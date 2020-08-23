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Akçakale sanayi sitesinin yolları yenileniyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.08.2020 12:25 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelere yönelik sürdürdüğü stabilize ve kilitli parke taşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Plan dahilinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahalle çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Akçakale Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelere yönelik sürdürdüğü stabilize ve kilitli parke taşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Plan dahilinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kırsal mahalle çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce birçok kırsal mahallede çalışmaları tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü, şimdi de yeni sanayi sitesi orta blok ve ara kokaklarda 12 bin metrekare kilitli parke döşeme çalışmalarına başladı. Akçakale sanayi sitesinde yıllar önce döşenen Karataşların söküm çalışmaları başladı. Yerine daha modern kilitli parke taşı döşeme çalışması başlatıldı.
"Şehrin girişi, sınır kapısı ve çevre yolu ile mükemmel bir ilçe olacak"
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya başlatılan kilitli parke taşı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hedefimiz bütün Akçakale’de alt yapısıyla üst yapısıyla yollarıyla caddeleriyle ağaçlarıyla mükemmel bir ilçe olmak. Sınır boyunda inşallah yıldız gibi parlayan bir ilçe olacağız. Zor şartlarda, her şeyi zorlayarak bugüne kadar bütün bunları gerçekleştirdik. Bu yıl inşallah tamamını eksiksiz bir şekilde tamamlayacağız, elimizi yıkayıp çıkacağız. Bu işin içerisinden kara yolları bölgesinde inşallah bu yılın sonunda Akçakale’de bütün çalışmalar tamamlanacak. Şehrin girişi ile sınır kapısıyla, mükemmel bir ilçe olacak. Hedefimiz bu kötü şartlarda, büyük İmkansızlar içinde tüm şartları zorlayarak bunları esnafımızın önüne, halkımızın önüne sermektir. Allah’ın izniyle ilçemizi hayat standardı yüksek olan bir ilçe ve bir belde olarak ayağa kaldıracağız. Allah bize yardım edecek. Devletimiz, reisi cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle, milletvekilimiz Ahmet Akay’ın desteğiyle önümüzdeki günlerde inşallah çok güzel bir şekilde geri kalanını da bitireceğiz. Batıdaki ilçelerde ne varsa bütün bunları esnaf kardeşlerimizin önüne inşallah büyük bir gayretle koyacağız. Bütün çalışma ekibi arkadaşlarımıza, burada bütün gayreti olan kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Esnafımıza Akçakale’mize hayırlı olsun” diye konuştu.
Sanayi esnafından teşekkür
Sanayi sitesi esnafı da çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Yalçınkaya ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

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