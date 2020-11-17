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Akçakale-Şanlıurfa yolunda çalışmalarda sona gelindi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.11.2020 14:38 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri sonucu yapımına başlanan ve birinci etabı ulaşıma açılan Akçakale-Şanlıurfa yolunun ikinci etabında da sona gelindi.Yıllardır yapımı beklenen Akçakale-Şanlıurfa yolu Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri sonucu hizmete açılıyor.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri sonucu yapımına başlanan ve birinci etabı ulaşıma açılan Akçakale-Şanlıurfa yolunun ikinci etabında da sona gelindi.
Yıllardır yapımı beklenen Akçakale-Şanlıurfa yolu Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri sonucu hizmete açılıyor. Şanlıurfa’yı ilçeye bağlayan ve Suriye’ye uzanan yolda sürücüler tarafından sık sık kazaların yaşandığı ve yolun revize edilerek ulaşıma uygun hale getirilmesi isteniyordu. Sürücülerin talebi yanıtsız kalmadı. Başkan Yalçınkaya’nın girişimleri sayesinde çalışmalarına başlanan yol nihayet tamamlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda birinci etabı tamamlayarak yolu tek şerit olarak hizmete açan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ikinci etap çalışmalarına start verdi. Gece gündüz demeden yürütülen çalışmalar sonucu ikinci etap çalışmalarında da sona gelindi. Çalışmaların en geç 30 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Alt yapı çalışmalarında son teknolojinin kullanıldığı yolda ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları da tamamlanarak ulaşım hizmeti modern bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulacak.

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