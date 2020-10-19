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Akçakale-Şanlıurfa yolunda sona doğru

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.10.2020 10:45 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri sonucu yapımına başlanan Akçakale-Şanlıurfa yolu tek şeritli olarak ulaşıma açıldı.Yıllardır yapımı beklenen Akçakale - Şanlıurfa yolunda sürücüleri sevindiren hizmet sonunda gerçekleşti.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri sonucu yapımına başlanan Akçakale-Şanlıurfa yolu tek şeritli olarak ulaşıma açıldı.
Yıllardır yapımı beklenen Akçakale - Şanlıurfa yolunda sürücüleri sevindiren hizmet sonunda gerçekleşti. Başkan Yalçınkaya’nın girişimleri ile çalışmalara başlanan yolda Urfa yönündeki sağ şerit tamamlanarak hizmete açıldı ve fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler ikinci etap çalışmalarına start verdi. İli ilçeye bağlayan ve Suriye’ye uzanan yolda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, çalışmaları yerinde inceledi.
“Mükemmel olacak”
Yetkililerden bilgi alan Yalçınkaya yaklaşık 2 ayda yolun hizmete açılacağını belirterek, “Akçakale’nin Urfa’dan gelen sağ şeridini hizmete açmış bulunuyoruz. Sol şeridinde de Ankara’daki çalışmalarımız ve milletvekillerimizin gayreti ile çalışma başladı. Burada bir köprü yapılıyor. 45 günde Akçakale’nin hizmetine sunacağız. Akçakale’yi Suriye’ye bağlıyoruz ve bütün bu ovanın yükünü çeken Urfa-Akçakale yolu çok modern, mükemmel ve 50 yıla hitap edecek şekilde altyapısı oluşturuldu. Bu noktada son teknoloji kullanıldı. Urfa’dan gelecek suyun boruları da döşendi. Bu sebeple yapılan yol batı standardında bir yol. Geçmişte bütün eziyetleri çektiğimiz, suları diz boyu olan ve her tarafı kötü olan görüntüler tarihe karıştı. Çok mükemmel bir şekilde ağaçlarını, gece ışıklandırmasını yapacağız. Mükemmel olacak. Yılbaşında sonra burası tanınmaz bir hale gelecek ve Akçakale sınırda bir yıldız ilçe olacak. İlçemize insanlarımıza hayırlı olsun” dedi.
Yalçınkaya incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı.

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