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Akçakale - Suruç çevre yolu stabilize çalışmaları başladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.06.2020 18:12 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile yeni mezarlık çevresinden Suruç yolunan bağlanan çevre yolu stablilize çalışmaları başladı.Ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla yapılan çalışmalarda birçok merkez ve kırsal mahalle yolu tamamlanırken, bu kapsamda Akçakale Suruç çevre yolu çalışmaları başladı.Planlama dahilinde yapılan çalışmaları yürüten Akçakale belediyesi ilçe merkezde kilitli parke taşı kırsalda stabilize çalışmaları devam ediyor." Çalışmalar program dahilinde belirlenen bölgelerde hızla devam edecektir"Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yaptığı yazılı açıklamada ise, Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, Akçakale Belediyesi olarak nerede insan varsa oraya hizmet götürüyoruz.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile yeni mezarlık çevresinden Suruç yolunan bağlanan çevre yolu stablilize çalışmaları başladı.
Ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla yapılan çalışmalarda birçok merkez ve kırsal mahalle yolu tamamlanırken, bu kapsamda Akçakale Suruç çevre yolu çalışmaları başladı.
Planlama dahilinde yapılan çalışmaları yürüten Akçakale belediyesi ilçe merkezde kilitli parke taşı kırsalda stabilize çalışmaları devam ediyor.
" Çalışmalar program dahilinde belirlenen bölgelerde hızla devam edecektir"
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yaptığı yazılı açıklamada ise, Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için durmadan, yılmadan çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, Akçakale Belediyesi olarak nerede insan varsa oraya hizmet götürüyoruz. İlçe merkezinde yol yapım, onarım ve kilitli parke yapımı olarak gerçekten önemli bir yol kat ettik. ilçemizin bazı bölgelerinde de belirlenen program dahilinde sokak içlerini de stabilize ederek vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlıyoruz. Çalışmalar program dahilinde belirlenen bölgelerde hızla devam edecektir” diye konuştu.

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