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Akçakale’de 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.01.2021 10:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı takibe aldı.

Akçakale’de 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir aracı takibe aldı. Aracı durdurup içerisinde arama yapan ekipler, 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan A.K. isimli sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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