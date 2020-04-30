Akçakale’de 500 aileye sıcak iftar yemeği

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik iftar vakti sıcak yemek ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik alanında Akçakale halkına ve ilçede ikamet eden Suriyeli ailelere yönelik çeşitli alanlarda yardım ve desteklerde bulunan Akçakale Belediyesi, Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile Ramazan Ayı içerisinde de çalışmalarını devam ettiriyor. İhtiyaç sahibi olarak belirlenen 500 aileye, Suudi Arabistan merkezli Nedva Derneği ile yapılan görüşmeler sonucunda iftar vakti sıcak yemek dağıtımı yapılmaya başlandı.

Yapılan dağıtıma ilişkin açıklama yapan Yalçınkaya, “Ramazan Ayının başlangıcıyla birlikte ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Suriyeli kardeşlerimize, Allah razı olsun Suudi Arabistan Devleti ve Nedva Derneğinin gayretiyle günlük bin kişilik sıcak yemek dağıtımımız oluyor. İnşallah devamı da gelecek ve akabinde daha fazla yardımlarımız da olacak. Bütün gayretimiz, bu Ramazan Ayı boyunca burada çoluk çocuk, vatanlarından edinmiş kardeşlerimizin sofralarına bir ekmek, bir çorba koyabilmek. Bu sıkıntıyı hep birlikte bütün Müslümanlar olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

İftarlık dağıtımında dağıtım ekibine eşlik eden Yalçınkaya, sosyal mesafe kuralı ve korona virüs tedbirleri çerçevesinde ailelere iftarlıklarını ikram edip, sohbet etti.

