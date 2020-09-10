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Akçakale’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Akçakale-Şanlıurfa anayolunda stabilize yol çalışmasının ardından asfaltlama çalışması başlatıldı.İlçede trafik yoğunluğunun artmasıyla ihtiyaç duyulan ulaşım rahatlığına erişmek, bölgeye de hitap edecek bir ulaşım ağı kurmak ve devamlılığını sağlamak için Akçakale Belediyesi yol atağı başlattı.

Akçakale’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Akçakale-Şanlıurfa anayolunda stabilize yol çalışmasının ardından asfaltlama çalışması başlatıldı.
İlçede trafik yoğunluğunun artmasıyla ihtiyaç duyulan ulaşım rahatlığına erişmek, bölgeye de hitap edecek bir ulaşım ağı kurmak ve devamlılığını sağlamak için Akçakale Belediyesi yol atağı başlattı. Kırsal ve merkezde yol çalışmaları için projeler bir bir hayata geçirilirken ilçede adeta şantiyeye döndü.
Çalışmalar yoğun bir şekilde sürerken stabilize yol çalışmalarının tamamlandığı Akçakale-Şanlıurfa anayolunda da asfaltlama çalışması devam ediyor.
Yolun prestij caddesine dönüşeceğini dile getiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Urfa Akçakale yolu bizim için her şeyden çok önemli. Neden? Burası Ortadoğu’ya 33 ülkeye bağlantının olduğu yol. Onun için 8,5 km. asfaltını aldık. Akçakale İstasyonu’ndan Sevimli yol çatına kadar inşallah bu yıl bitirmeye çalışacağız. Burada çok mükemmel ve muazzam bir cadde olacak. 12 kilometrelik bir prestij caddede yani ağaçtan çiçeğinden parke taşı ve binaların tek çeşit boyasından bunun yanında aydınlatmasından gece ışıklandırması dahil mükemmel bir şehir görüntüsü verecek ve Akçakale’yi bambaşka bir havaya büründürecek. İnşallah yılbaşında Akçakale tanınmaz hale gelecek bu çalışmalar neticesinde. Başta Karayolları Genel Müdürü, Karayolları Bölge Müdürümüz başta olmak üzere herkese yarı ayrı teşekkür ediyorum gayretlerinden dolayı. Biz de 15 aydır canımızı dişimize takıp ilçenin düzeltilmesi yolların yapılması ve Akçakale’nin yakışır bir hale konulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akçakale’de an itibari ile 6 şantiye işbaşında. Her köşesinde bir çalışma var. Akçakale’yi gelecek yüzyıla taşıyoruz. Yüzyılın Akçakale’sinin yaratılması noktasında gayret gösteriyoruz ve bu gayretleri de artık fiiliyata döktük. Hayal değil gerçek. Bütün bu işletmeler Akçakale’nin çehresini değiştirmek için canla başla sahadalar ve Akçakale tamamen değişecek, farklı bir Akçakale olacak. Hem sınıra hitap eden hem Ortadoğu’ya hitap eden GAP Bölgesi’ne yakışır bir Akçakale olacak” dedi.

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