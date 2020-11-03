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Akçakale’de Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.11.2020 11:24 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın başkanlığında gerçekleştirildi.Belediye toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısına Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya başkanlık etti.

Akçakale’de Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

Akçakale Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın başkanlığında gerçekleştirildi.
Belediye toplantı salonunda gerçekleşen meclis toplantısına Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya başkanlık etti. Yalçınkaya içme suyu ihalesinin gerçekleşmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin önemine dikkat çeken Yalçınkaya “15 gün önce gerçekleşen asrın projesi bütün Akçakale’ye, bütün köylerine hayırlı olsun. Harran’ın cazibe olarak alabileceği bütün yerlerin ihalesi yapıldı. Çok büyük bir ihale bana göre, çok büyük bir iş. Müteahhit 1 yıl sonra su burada diyor ama 1,5 yıl sonra bile olsa çok önemli bir proje” dedi.
Yalçınkaya hedeflerine doğru ilerlemeye devam edeceklerine belirterek, “Dedikodunun hiçbir değeri yok. Onların hiçbirine itibar etmiyoruz, itibar etmemiz lazım. İşimiz icraat, işimiz iş yapmak, işimiz buranın hep her şeyiyle yapısını ve batıdaki modern bir ilçe görünümüne ve şartlarına uygun hale getirmek. Önümüzde çok kötü bir süreç var. Hem hastalık hem kış. Her şeye rağmen hiç moralimizi bozmadan ve istikametimizden şaşmadan hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Gündeme dair konuşmalarının ardından meclis gündemine geçildi ve gündem maddeleri karara bağlandı.

Akçakale’de Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

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