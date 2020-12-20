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Akçakale’de drenaj çalışmaları başladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.12.2020 12:47 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Ceylanlı Mahallesi’nde vatandaşların talebi üzerine drenaj çalışması başlattı.İlçe merkez mahallelerinden Ceylanlı’da yağmur sonrası su birikintisi oluşuyordu.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Ceylanlı Mahallesi’nde vatandaşların talebi üzerine drenaj çalışması başlattı.
İlçe merkez mahallelerinden Ceylanlı’da yağmur sonrası su birikintisi oluşuyordu. Biriken atık sularda da sivrisinek ve haşere ürerken hem de kötü koku ve görüntü kirliliğine neden oluyordu. Mahalle sakinleri talebi üzerine Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne mahallede drenaj kanalı açılması için talimat verildi. Ekipler çalışmalara başlarken Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da çalışmaların bizzat takibini yapmak için Ceylanlı Mahallesi’ne giderek çalışmaları yerinden inceledi. Yalçınkaya’ya Meclis Üyesi Büyükaslan da eşlik etti.
Yalçınkaya, “Akçakale’nin merkez mahallesi Ceylanlı’dayız. Mahalle kışın sele maruz yazın da sinek ve sivrisinek istilası altında. Bütün amacımız burada bir modern şehir yaratma gayretiyle bütün mahallelerin alt ve üst yapısını işler hale getirmek; sel, sivrisinek ve bataklıktan kurtarmak. Burayı da modern bir ilçenin mahallesi haline getirmek. Yakın bir zamanda anayolunu yaptık. Çevre yollarıyla ilgili çalışmalarımızı da en kısa zamanda bitireceğiz. Burayı yaşanabilir, modern, mükemmel bir mahalle haline getireceğiz. Çalışmaların mahalledeki kardeşlerime hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hakk’tan diliyorum. Daha güzel hizmetlere layıklar. Onları da zaman içinde buraya getirip onların hizmetine sunacağız" dedi.
Meclis Üyesi Büyükaslan da mahalle sakinleri adına Başkan Yalçınkaya’ya teşekkür ederek “Kaç yıldır burası içler acısıydı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Sayesinde daha güzel hizmetler göreceğiz. Anayolumuz bitmek üzere. Yan yolları da başkanımızdan rica ediyoruz. Söylediğimiz şeyler yapıldı. Ceylanlı adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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