Akçakale’de eğitimin çıtası yükseliyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, gençleri geleceğe hazırlamak, meslek hayatlarını en üst seviyeye çıkartmak için geçen yıl başlattıkları ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarının, bu yılda devam edeceği müjdesini verdi. Kayıtların başladığını ifade eden Başkan Yalçınkaya, “Belediye olarak her türlü imkanı gençlerimiz için öne süreceğiz” dedi.

Akçakale’nin eğitim seviyesini yükseltmek, gençlerin iyi bir meslek sahibi olması için çalışmalar yürüten Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile üniversiteye hazırlık kursları bu yılda öğrenci kabul etmeye başladı. Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinde hazırlanan dersliklerde verilecek hazırlık kursları için öğrencilerin ön müracaat işlemleri görevliler tarafından gerçekleştiriliyor. 12’nci sınıf ve mezun öğrencilerin ön kayıt işlemlerinin kabul edildiği hazırlık kursları için 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü seviye belirleme sınavı yapılacak.

Üniversite hazırlık kursları ile Akçakale’nin eğitim seviyesini üst sıralara çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Mehmet Yalçınkaya, “2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı, çok yakında başlayacak. Geçen yıl hedeflediğimiz fakat pandemi dolayısıyla askıya alınan dershane hizmetimizi, bu yıl itibariyle yeniden başlatıyoruz. 15 öğretmenimiz ile eğitim yılı süresince gerek sanal eğitimlerle, gerekirse test kitapçıklarıyla destek vereceğiz. Akçakale Belediyemizin yaptığı hizmetlerden en önemlisi, eğitimi üst seviyeye çıkartma çabasıdır. Buradaki öğrenci kardeşlerimizin hayata başarılı bir şekilde hazırlanması için gayret içerisindeyiz. Bu yıl da bu gayret içerisinde olacağız. En önemli şey yetişmiş insan unsuru ve bu insanın yetiştirilmesi. Bunun yolu da eğitimden geçer. Belediye olarak her türlü imkanı gençlerimiz için öne süreceğiz. Bu yıl da, aralıksız olarak bu yarışa devam etmek zorundayız. Öğrencilerimiz, belki bu yıl umduklarını bulamayabilirler fakat bıkmadan, usanmadan bu yarışı kazanmak zorundayız. Allah’ın izniyle azimle bu yarışı gençlerimiz kazanacak” diye konuştu.

