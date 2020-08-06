YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Akçakale’de eğitimin çıtası yükseliyor

Akçakale’de eğitimin çıtası yükseliyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.08.2020 13:21 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, gençleri geleceğe hazırlamak, meslek hayatlarını en üst seviyeye çıkartmak için geçen yıl başlattıkları ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarının, bu yılda devam edeceği müjdesini verdi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, gençleri geleceğe hazırlamak, meslek hayatlarını en üst seviyeye çıkartmak için geçen yıl başlattıkları ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarının, bu yılda devam edeceği müjdesini verdi. Kayıtların başladığını ifade eden Başkan Yalçınkaya, “Belediye olarak her türlü imkanı gençlerimiz için öne süreceğiz” dedi.
Akçakale’nin eğitim seviyesini yükseltmek, gençlerin iyi bir meslek sahibi olması için çalışmalar yürüten Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları ile üniversiteye hazırlık kursları bu yılda öğrenci kabul etmeye başladı. Akçakale Belediyesi Kültür Merkezinde hazırlanan dersliklerde verilecek hazırlık kursları için öğrencilerin ön müracaat işlemleri görevliler tarafından gerçekleştiriliyor. 12’nci sınıf ve mezun öğrencilerin ön kayıt işlemlerinin kabul edildiği hazırlık kursları için 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü seviye belirleme sınavı yapılacak.
Üniversite hazırlık kursları ile Akçakale’nin eğitim seviyesini üst sıralara çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan Mehmet Yalçınkaya, “2020- 2021 Eğitim ve Öğretim Yılı, çok yakında başlayacak. Geçen yıl hedeflediğimiz fakat pandemi dolayısıyla askıya alınan dershane hizmetimizi, bu yıl itibariyle yeniden başlatıyoruz. 15 öğretmenimiz ile eğitim yılı süresince gerek sanal eğitimlerle, gerekirse test kitapçıklarıyla destek vereceğiz. Akçakale Belediyemizin yaptığı hizmetlerden en önemlisi, eğitimi üst seviyeye çıkartma çabasıdır. Buradaki öğrenci kardeşlerimizin hayata başarılı bir şekilde hazırlanması için gayret içerisindeyiz. Bu yıl da bu gayret içerisinde olacağız. En önemli şey yetişmiş insan unsuru ve bu insanın yetiştirilmesi. Bunun yolu da eğitimden geçer. Belediye olarak her türlü imkanı gençlerimiz için öne süreceğiz. Bu yıl da, aralıksız olarak bu yarışa devam etmek zorundayız. Öğrencilerimiz, belki bu yıl umduklarını bulamayabilirler fakat bıkmadan, usanmadan bu yarışı kazanmak zorundayız. Allah’ın izniyle azimle bu yarışı gençlerimiz kazanacak” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Yeni Malatyaspor alt yapıda köklü revizyona gidecek

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Karacabey’in geleceğine 2 önemli yatırım

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Karaman Belediyesinden çevre düzenlemesi

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Antalya'da asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Çalışkan Zonguldak’a geliyor

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Ağustos Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:27
Öğle
12:36
İkindi
16:23
Akşam
19:35
Yatsı
21:01

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Haliliye Eczanesi
Haliliye
Mirbey Eczanesi
Haliliye
Nezire Eczanesi
Haliliye
Şenevler Eczanesi
Karakopru
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Selvi Eczanesi
Bozova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.