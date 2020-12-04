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Akçakale’de hijyen seferberliği

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.12.2020 14:57 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi, temizlik seferberliği kapsamında atıl durumdaki boş alanda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.Akçakale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce ilçede toplu temizlik çalışması yapılmaya başlandı.

Akçakale’de hijyen seferberliği

Akçakale Belediyesi, temizlik seferberliği kapsamında atıl durumdaki boş alanda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.
Akçakale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce ilçede toplu temizlik çalışması yapılmaya başlandı. Ekipler, Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan’ın koordinatörlüğünde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde atıl durumda bulunan boş alanda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Akçakale için çalışmaların süreceğini belirten Başkan Yardımcısı Çokan, “Akçakale Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yalçınkaya’nın talimatları doğrultusunda Akçakale’de temizlik seferberliği başlattık. İlk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi’nde atıl durumda bulunan bir alanı komple temizlik personelleri ile beraber temizledik. Hedefimiz daha temiz bir Akçakale, daha temiz bir yaşam alanı oluşturmak” ifadelerini kullandı.

Akçakale’de hijyen seferberliği

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