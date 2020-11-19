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Akçakale’de iş yerleri dezenfekte edildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.11.2020 13:14 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerleri dezenfekte edildi.Akçakale Belediyesi ilçede korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerleri dezenfekte edildi.

Akçakale’de iş yerleri dezenfekte edildi

Akçakale Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerleri dezenfekte edildi.
Akçakale Belediyesi ilçede korona virüs ile mücadele kapsamında iş yerleri dezenfekte edildi. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilgili müdürlüklere gerekli tedbirlerin aksatılmadan alınıp uygulanması talimatını verdi. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde maske, hijyen ve gıda denetimi yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü de salgın ile mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. İstasyon Caddesi’ndeki iş yerlerinde iç ve dış olmak üzere dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi.
İşyeri sahipleri çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Akçakale’de iş yerleri dezenfekte edildi

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