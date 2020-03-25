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Akçakale’de korona virüs ile mücadele sürüyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 25.03.2020 12:23 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor.Akçakale’de, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

Akçakale Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirlerini almaya devam ediyor.
Akçakale’de, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçede korona virüs ile mücadele konusunda tüm tedbirlerin alındığını belirti.
“Tedbirlerimizi aldık”
Korona virüs ile mücadele konusunda en ufak bir detayı atlamadıklarını aktaran Yalçınkaya, “Akçakale Belediyesi olarak çalışmalarımızı sıkı şekilde yürütüyoruz. Başta halkın yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları olmak üzere, ilçe genelinde ki kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte ile ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kamu kurum binaları, belediye tesisleri, askeri alanlar, bankalar, pazar yerleri, okullar, cezaevi, camiler, taziye evleri, yurtlar, halk otobüsleri ile kamuya açık tüm alanlarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak, temizlik işleri müdürlüğü gece saatlerinde ilçedeki tüm cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda dezenfeksiyon ve yıkama gündüz saatlerinde ise ana caddeler ve ara sokaklar sulama araçlarıyla dezenfekte yapılıyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz mümkün olduğunca evlerinde kalmalarıdır” ifadelerini kulandı.

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