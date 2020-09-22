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Akçakale’de okullarda hijyen çalışmaları

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 22.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi, korona virüs mücadelede kapsamında okullarda hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.Akçakale Belediyesi, korona virüs mücadelede kapsamında okullarda hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Akçakale’de okullarda hijyen çalışmaları

Akçakale Belediyesi, korona virüs mücadelede kapsamında okullarda hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Akçakale Belediyesi, korona virüs mücadelede kapsamında okullarda hijyen ve dezenfekte çalışmaları yapıldı. Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül’de okulların açılmasıyla ilkokul 1’inci sınıflar için dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Okul bahçeleri tek tek yıkanırken, okul içleri de detaylı olarak dezenfekte edildi. Öğrenci ve öğretmenlerin salgından korunmaları için hijyen çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

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