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Akçakale’de spor projesi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.10.2020 13:05 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesi tarafından yapımına başlanan sentetik çim saha çalışmalar kapsamında 400 kişilik tribün tamamlandı.İlçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve ilçeyi sporda da başarılı seviyeye taşımayı hedefleyen Akçakale Belediyesi’nin spora yatırımları sürüyor.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile geçtiğimiz aylarda Akçakale Spor Sahasına 400 kişilik tribün ile sentetik çim saha ve spor tesisleri yapımı başlatıldı.

Akçakale Belediyesi tarafından yapımına başlanan sentetik çim saha çalışmalar kapsamında 400 kişilik tribün tamamlandı.
İlçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve ilçeyi sporda da başarılı seviyeye taşımayı hedefleyen Akçakale Belediyesi’nin spora yatırımları sürüyor.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile geçtiğimiz aylarda Akçakale Spor Sahasına 400 kişilik tribün ile sentetik çim saha ve spor tesisleri yapımı başlatıldı. Çalışmalar hızla ilerlerken Başkan Yalçınkaya tribünün tamamlandığı ve sentetik çim saha çalışmalarının başlatıldığını müjdeledi.
Yalçınkaya “400 kişilik tribünü tamamladık. Burada bugün itibariyle büyük sahayı yeniden yapıyoruz. Arkasında da sosyal tesislerimizin inşaatı devam ediyor. Burada hedefimiz; gelecek ile ilgili Akçakale’ye bu ilçeye yakışır spor alanlarının faaliyete geçmesi, gençlerimizin ve spor yapacak kardeşlerimizin emrine bunun sunulması. Çok büyük bir bekleyişten sonra Allah’a şükür çok büyük bir gayret ve imkanlar ile burayı muhteşem bir hale getiriyoruz. Akçakale’ye de yakışan budur. Akçakale’nin spor camiasına da yakışan budur. Yeni baştan her şeyi sıfırdan yapıyoruz. Özellikle Spor Bakanımıza çok büyük şükranlarımızı sunuyoruz. Bu halının, tesisin tribünün gelecekte Akçakale’ye çok büyük hizmetleri olacak” dedi.
Çalışmalar sonunda FİFA onaylı saha, tüm lig maçlarının oynanabileceği seviyeye getirilmiş olarak hizmete sunulacak.

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