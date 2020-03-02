YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Akçakale’de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

Akçakale’de vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 02.03.2020 18:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı esnafa Türk bayrağı dağıttı.Yalçınkaya, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde Türk Bayrağı dağıttı.

Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı esnafa Türk bayrağı dağıttı.
Yalçınkaya, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde Türk Bayrağı dağıttı. İdlib’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatına destek verdiklerinin altını çizen Yalçınkaya, Akçakale’nin geçmişten bugüne devletinin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Yalçınkaya, "34 şehidimiz, 33 yaralımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Akçakale, Barış Pınarı Harekatına da destek verdi. Malıyla, canıyla bedel ödemiştir ve her zaman destekte bulunmuştur. Bugün, esnaf ziyaretimizi yaptık. Esnafımız gayet kararlı ve bayrağının, devletinin milletinin yanında ve kararlı olmaya devam edecek. Bu şer odakları, tüm terör örgütleri temizlenene kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Tut’un köyleri artık daha temiz

Tut’un köyleri artık daha temiz

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:47
Öğle
12:42
İkindi
15:54
Akşam
18:27
Yatsı
19:41

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Merkez
Safa Eczanesi
Merkez
Sigorta Eczanesi
Merkez
Yeniözlem Eczanesi
Merkez
Çalışkan Eczanesi
Akcakale
Erdal Eczanesi
Bozova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alis Harikalar Diyarı Karaköprü’de sahnelenecek

Alis Harikalar Diyarı Karaköprü’de sahnelenecek

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Şanlıurfa ve Gaziantep'te eğitime kar engeli

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Canpolat muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.