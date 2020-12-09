Akçakale’de yapımı biten yol ulaşıma açılıyor

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın yıl sonunda hizmete açılacak dediği Akçakale-Şanlıurfa yolunda sona gelindi.

İlçede kazaların sık sık yaşandığı ve yapımı yıllardır beklenen yolda Başkan Yalçınkaya’nın girişimleri ile çalışma başlatıldı. Birinci etabı kısa süre önce ulaşıma açılan yolda ikinci etap çalışmalarında da sona gelindi. Yolun yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını belirten ve çalışmaları yakından takip eden Yalçınkaya sahaya inerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yalçınkaya Akçakale Şanlıurfa yolu arzuladığımız, düşündüğümüz şekilde yüksek standartlarda güzel bir görünüme, yapıya kavuşur” diyerek, “Akçakale-Urfa anayol güzergahında asfalt çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların ikinci etabındayız. İnşallah hafta sonuna kadar bu mevcut yolun tamamını bitirecek çalışan arkadaşlarımız. Akçakale’de gelecek haftadan itibaren bu güzergahın ışıklandırılması, kaldırımların yapılması, ağaçların dikilmesi ile mükemmel bir prestijli cadde olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren tamamı Akçakale’nin hizmetine girmiş olacak. Akçakale halkına hayırlı olsun inşallah” İfadelerini kullandı.

