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Akçakale’de yeni konutlar yapılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.01.2021 13:23 | Son Güncelleme

Akçakale Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen TOKİ Projesinde konutlar hızla yapılmaya devam ediyor.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve TOKİ’nin girişimleri ile 110 dönüm arazi üzerinde konut yapım çalışmalarına başlandı.

Akçakale’de yeni konutlar yapılıyor

Akçakale Belediyesinin desteğiyle hayata geçirilen TOKİ Projesinde konutlar hızla yapılmaya devam ediyor.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve TOKİ’nin girişimleri ile 110 dönüm arazi üzerinde konut yapım çalışmalarına başlandı. Şantiyede iş makinaları ve insan gücü çalışmaya devam ederken binaların yükseldiği alanda yan yana bloklar dikilmeye başlandı. Yalçınkaya ilçenin çehresini değiştirdiklerine dikkat çekerek ,çarpık yapılaşmanın önüne geçmek, Akçakale’yi imarlı ve planlı modern bir ilçeye dönüştürmek için inşaatın devam edeceğini bildirdi.
İnşaat tamamlandığında ilçeye 16 blok, 316 daire, 4 dükkan ve 1 camiden oluşan bir mahalle kazandırılmış olacak.

Akçakale’de yeni konutlar yapılıyor

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