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Akçakale’de yeşil alan çalışması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 04.01.2021 15:34 | Son Güncelleme

Yemyeşil ve modern bir Akçakale hedefi ile Akçakale-Şanlıurfa Yolu Harran Kavşağı’nda ağaçlandırma çalışması başlatıldı.Merkez ve kırsalda üst yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede yeşillendirme ve çevre düzenlemesi çalışmaları da devam ederken Akçakale-Şanlıurfa Yolu Harran Kavşağı’nda da ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması başlatıldı.

Yemyeşil ve modern bir Akçakale hedefi ile Akçakale-Şanlıurfa Yolu Harran Kavşağı’nda ağaçlandırma çalışması başlatıldı.
Merkez ve kırsalda üst yapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede yeşillendirme ve çevre düzenlemesi çalışmaları da devam ederken Akçakale-Şanlıurfa Yolu Harran Kavşağı’nda da ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması başlatıldı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan ile çalışmaları yerinde inceledi. Yalçınkaya “Medeniyetlerin kavşak noktasındayız. Harran -dünya mirasının merkezi- Suriye’ye açılan yolun kavşağı ve Urfa’ya giden yolun ortasındayız. Bizim buradaki amacımız; modern şehir yaratma noktasında şehirlerimizin girişini, kavşaklarını çiçeklere, ağaçlara ve yeşilliklere bezemek. Geçmişte nasıl yeşil bir Harran varsa varsa bunun sevdasının peşinde buraları tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki zamanda inşallah Urfa-Akçakale arasını tamamen ağaçlandıracağız. Çalışmaya başladık. Makinalarımız iş başında. Bu kavşakları da çiçekleriyle, ağaçlarıyla donatıp modern Akçakale yaratma noktasındaki gayretlerimize devam edeceğiz. Bu yerlerin yakın zamanda çok farklı bir şekle bürüneceğini, çok farklı olacağını herkes görecek. Amacımız burayı batıdaki modern şehirler seviyesine çıkarmak. Bu gayret içerisinde çalışıyoruz” dedi.

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