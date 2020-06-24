YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Akçakale’de yol çalışması devam ediyor

Akçakale’de yol çalışması devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.06.2020 12:28 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçenin birçok noktasında farklı alanlarda yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Başkan Yalçınkaya, Akçakale’de son yıllarda tarihinin en büyük ve en köklü yol hamlesini başlattı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçenin birçok noktasında farklı alanlarda yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Başkan Yalçınkaya, Akçakale’de son yıllarda tarihinin en büyük ve en köklü yol hamlesini başlattı. İki ay süre zarfında yol anlamında önemli mesafeler kat etti. Bir çok merkez kırsal mahallerde yol çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden başkan Yalçınkaya, farklı malzemeler ile yol çalışmaları İmar yolu açılması, yol genişletme, zemin sıkılaştırma, alt yapı İçme suyu, yağmur suyu drenaj, sıcak asfalt, beton yol, stabilize ve kilitli parke ile çalışmalar aralıksız devam ettiğini söyledi.
Son olarak başkan Yalçınkaya Şanlıurfa, Akçakale, Suruç çevre yolunda devam eden stabilize yol yapım çalışmaları yerinde inceledi.
Ulaşımda önemli hamle başlattık
Yalçınkaya, "Akçakale’nin en önemli sorunlarından birisi olan ulaşım ulaşımda da bir hamle başlattık. Birinci hamlemiz Akçakale Şanlıurfa ana yolu, 8,5 km sıcak asfalt yapacağız. Şimdi ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün gayretiyle Suruç Akçakale çevre yolunu başlattık. Çevre yolun dada inşallah bir başlangıç olarak yeni mezarlığa kadar olan bölümünü şu anda stabilizesini bitirdik arkasın dada asfaltlama çalışmaları başlayacak. Hiç olmasa bu batıdaki mahalleyi Urfa’ya olan bağlantı yolunu bu şekilde kıs mende olsa tamamı daha sonra olacak. Bunu bitirip Akçakaleli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Mahalleyi de tozdan, topraktan kurtarıp yaşana bilir bir mahalle gayretimiz bu şekilde devam ediyor. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

İş adamı Fırat Aslanbaş; "Dünya mutfak kültüründen farklı lezzetleri buluşturduk"

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Paraşüt ipinden hayat kurtaran aksesuarlar yapıyor

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

Şaphane’de şehit ailelerine ziyaret

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

PISA Direktörü Schleicher: "Kovid-19 sürecinde 1,5 milyar öğrenci eğitimden mahrum kaldı"

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:13
Sabah
04:59
Öğle
12:32
İkindi
16:24
Akşam
19:56
Yatsı
21:34

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Dünya Eczanesi
Merkez
Fırat Eczanesi
Merkez
Karadağ Eczanesi
Merkez
Şirin Eczanesi
Merkez
Umut Ateş Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

Viranşehir’e 323 sözleşmeli öğretmen atandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Ekinci’den buğday pazarına ziyaret

Başkan Ekinci’den buğday pazarına ziyaret

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.