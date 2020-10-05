Akçakalede yol yapım çalışmaları

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Kepezli-Uzunyol kırsal mahallelerinde yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Akçakale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerin yol ihtiyaçlarını gidermeyi sürdürüyor. Yalçınkaya’da, bu kapsamda kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor. Kepezli- Uzunyol kırsal mahalleleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde denetleyen Yalçınkaya, işçilerden çalışmalara ilişkin bilgiler aldıktan sonra mahalle sakinleri ile görüştü.

Yalçınkaya, “Kepezli- Uzunyol kırsal mahalleleri arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin gayreti, Akçakale Belediyemizin araçları ile stabilize yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bizim insanımız bu hizmetlere layıktır fakat biz imkanlarımızı zorlayarak vatandaşlarımız için daha güzel hizmetler yapmayı amaçlıyoruz. Kırsal ve merkez mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Allah’ın izniyle yüzde 90 seviyesinde işlerimizi toparladık. Kış ayları öncesinde program dahilinde yol yapım çalışmalarımızı bölge bölge devam ettireceğiz. Yapılan tüm hizmetler, bölgemize hayırlı olsun” dedi.

