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Akçakale’de yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.06.2020 20:10 | Son Güncelleme

Akçakale-Şanlıurfa yolu ve Sevimli kırsal Mahallesinde devam eden asfalt ve beton yol yapım çalışmalarını denetlendi.Göreve geldiği günden bugüne Akçakale’nin çehresini değiştirmeyi hedefleyerek, bu doğrultuda çalışmalar yapan Akçakale Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleriyle Akçakale- Bolatlar karayolunda sıcak asfalt çalışması ile Sevimli ve Şekertepe kırsal Mahallesi arasında devam eden çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Akçakale-Şanlıurfa yolu ve Sevimli kırsal Mahallesinde devam eden asfalt ve beton yol yapım çalışmalarını denetlendi.
Göreve geldiği günden bugüne Akçakale’nin çehresini değiştirmeyi hedefleyerek, bu doğrultuda çalışmalar yapan Akçakale Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleriyle Akçakale- Bolatlar karayolunda sıcak asfalt çalışması ile Sevimli ve Şekertepe kırsal Mahallesi arasında devam eden çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak ve Meclis Başkan Vekili Şerif Bozkurt, Akçakale- Bolatlar kara yolunda incelemelerde bulundu. Araç trafiğinin tek şeride düşürülerek kazı çalışmalarının devam ettiği yolda incelemelerde bulunan heyet, yetkililerden bilgi aldı. ihalesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sevimli - Şekertepe kırsal mahalleleri arasındaki stabilize çalışması ise tamamlandı. Beton yol çalışması öncesi menfezler tamamlanarak beton çalışmalarına başlanacak. Hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini ifade ederek vatandaşlarla görüşmeye ve sahada olmaya devam edeceklerinin altını çizen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Akçakale- Bolatlar karayolu için Karayolları Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

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