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Akçakale’ye yeni mesire alanları kazandırılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.08.2020 12:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 40 yıldır atıl durumda olan ağaçlık alan, mesire alanına dönüştürüldü.Akçakale’nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan 50 dönümlük Atatürk Ormanı içerisinde yer alan atıl durumdaki ağaçlık alan, ilçe Belediye Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak ihalesi yapıldı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 40 yıldır atıl durumda olan ağaçlık alan, mesire alanına dönüştürüldü.
Akçakale’nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan 50 dönümlük Atatürk Ormanı içerisinde yer alan atıl durumdaki ağaçlık alan, ilçe Belediye Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak ihalesi yapıldı. Mesire alanına dönüştürülen parkta çalışmalar başladı. Alanda yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır düğün salonu, mescit, barbükeler, ışıklandırma, lavabolar, temiz içme su şebekesi, kamelyalar ve oturma gurupları yer alıyor.
"Yılbaşına kadar bitecek"
Mesire alanı ile ilgili konuşan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, “Akçakale yeşil alan itibarı ile çok fakir bir bölge bunu hesaba katarak iş başına gelir gelemez 15 ay önce mevcut parkımızın ihale edilip hizmete girmesi için gayret gösterdik. Bu gayretimiz neticelendi bundan sonra Akçakale’de ilk kez bir düğün salonu olacak mesire alanın içinde bütün sosyal donatılar olacak millet parkı dediğimiz burada olacak büyükşehir belediyemizin ortak çalışmasıyla sonuçlandırılacak bu Akçakale için büyük bir hizmet olacak. Şu anda ilçemizde Suriyelilerle beraber 300 bin nüfus var hiçbir düğün salonu yok. Bütün düğünler sokaklarda Afrika gibi yapılıyor. Burayı farikadan çıkarıp medeni bir Avrupa şehrine dönüştüreceğiz. Akçakale ilkleri yaşıyor. Düğün salonu burada önümüzdeki hafta asfalt dökülecek, ilk doğal gaz burada, ilk içme suyunu Urfa’dan biz getiriyoruz. Tarihinde ilk kez bu işler burada yapılıyor. Parkın hemen yan tarafında çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Spor sahamıza 400 bin TL ek ilave kaynak aldık. İhata duvarı, sahanın iyileştirilmesi yanında kapalı yüzme havuzu bulunduğumuz bölge çok mükemmel bir cazibe merkezi olacak. Akçakale’yi bu noktada çok şanslı görüyorum. Yılbaşına kadar bu saydığım tesisler faal hale gelecek ve Akçakale’nin çehresi tamamen değişecek. Bunların devamı gelecek” dedi.

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