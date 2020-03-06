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Akçakoca Belediyesi hizmet anlayışını "7/24" olarak belirledi

DÜZCE HABERLERİ  | 06.03.2020 19:07 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediyesi sahada sürdürdüğü çalışmalarla gece-gündüz demeden hizmet vermeye devam ediyor.Akçakoca Belediyesi, ulaşımdan alt yapıya, temizlikten park bahçeye birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Akçakoca Belediyesi sahada sürdürdüğü çalışmalarla gece-gündüz demeden hizmet vermeye devam ediyor.
Akçakoca Belediyesi, ulaşımdan alt yapıya, temizlikten park bahçeye birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Okan Yanmaz’ın talimatı ile Akçakoca Belediyesi ekipleri Batı Karadeniz’in incisi olarak bilinen Akçakoca’nın daha ileri seviyelere gelmesi için 7 gün 24 saat çalışmaları sürdürürken gerçekleştirdiği yeni yeşil alan çalışmalarıyla da vatandaşlara yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.
Son olarak Yalı Mahallesi Liman mevkiindeki araç otoparkının kaldırılması ile birlikte yerine yapılan park projesini kurmayları ile birlikte yerinde inceleyen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz yaptığı açıklamada,"Vatandaşlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum. Biz seçimlerden önce, Akçakoca’nın merkezindeki düzenlemeler veya herhangi bir şekildeki inşaat faaliyetlerini 24 saat içerisinde kesintisiz yapılacağını söylemiştik. Bunun sebebi de esnafımızın mağduriyetini gün olarak ne kadar geriye çekebilirsek, o kadar esnaf içinde yararlı olacak. Bu aynı zamanda, bizim açımızdan da yararlı olacak. Bu tip işlerde, Akçakoca Belediyesi gerektiği yerde 7/24 şehir içerisinde aralıksız çalışacak ve böylece biz de seçimlerden önce verdiğimiz sözlerden bir tanesini daha tutmuş olacağız. İnşallah esnafımız da halkımız da memnun olur. Herkesi Allah’a emanet ediyorum" ifadelerinde bulundu.

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Merkezkonuralp
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Akcakoca
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Ergin Yavuz Eczanesi
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