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Akçakoca Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

26.01.2021 19:10 | Son Güncelleme:
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Akçakoca Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz toplu iş sözleşmesini imzalandı.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz toplu iş sözleşmesini imzalandı. 196 işçiyi kapsayan toplu sözleşmede en düşük maaş 3 bin 800 lira olurken en yüksek maaş 7 bin lira oldu.
Akçakoca Belediyesi taşeron ve kadrolu olarak çalışan toplam 196 çalışanı için sendika ile birlikte yeni bir sözleşme imzalayarak maaşlarda zam yaptı. Akçakoca Belediyesi ile yetkili sendika arsında belediye şirketine bağlı 4A‘lı 145 işçi ile 51 kadrolu işçi için sürdürülen toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Sendika ile yapılan yeni sözleşme sonucunda, 4A olarak çalışan 145 işçiye belirlenen yüzde 21’lik asgari ücret artışına ilave olarak yüzde 20 daha zam yapılarak maaşları 3 bin 800 liraya çıkarıldı. Belediye yönetimi ile sendika arasında 51 kadrolu çalışan için yapılan görüşmelerde ise yüzde 25 zam yapıldı. Buna göre kadrolu işçilerin en düşük maaşı 6 bin lira en yüksek maaşı 7 bin liraya çıkarıldı.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, işçilerin özlük hakkının önemli olduğunu belirterek "Bugün sizler için çok büyük bir gün, özlük haklarınızı alıyorsunuz. Sizin bütün özlük haklarınızı tamamen verdik. Devletimiz yeni asgari maaş zammını yüzde 21 yükseltmişti. Bizler yeni sözleşme ile birlikte üzerine yüzde 20 daha ilave zam yaptık. 3 bin 800 liraya denk gelen aylık gelire çıkardık maaşlarınızı. Bizim için önemli olan işçi emeğidir" dedi.
Yapılan yeni sözleşme işçiler tarafından davulla ve zurnayla belediye binasının önünde oyunlar oynanarak kutlandı.

Akçakoca Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

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