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Akçakoca Köylere Hizmet Götürme Birliği genel kurulu yapıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 24.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Köylere Hizmet Götürme birliğinin 2020 yılı Birlik Genel Kurulu toplantısı Akçakoca Öğretmen evinde yapıldı.Toplantıya Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Ezer, Sinan Cumhur ve Ergin Özensel ile Akçakoca ilçesi Köy Muhtarları katıldı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Köylere Hizmet Götürme birliğinin 2020 yılı Birlik Genel Kurulu toplantısı Akçakoca Öğretmen evinde yapıldı.
Toplantıya Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Ezer, Sinan Cumhur ve Ergin Özensel ile Akçakoca ilçesi Köy Muhtarları katıldı. Toplantıda Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar konusunda değerlendirmeler yapıldı.
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlara yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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