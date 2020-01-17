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  4. Akçakoca sahilleri temizleniyor

Akçakoca sahilleri temizleniyor

DÜZCE HABERLERİ  | 17.01.2020 18:33 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde geçtiğimiz hafta etkisi altına alan yağış ve şiddetli fırtına sonrası ağaç yığınlarıyla dolan sahiller temizleniyor.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde geçtiğimiz hafta etkisi altına alan yağış ve şiddetli fırtına sonrası ağaç yığınlarıyla dolan sahiller temizleniyor. Belediye ekipleri sabah başladığı çalışma sonrası plajlar temizlendi.
Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte plajlar başta olmak üzere ilçe genelinde çalışmalara da hız verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, “ Geçtiğimiz haftalarda bölgemizi etkisi altına alan yağış ve şiddetli fırtına sonrası çeşitli evsel atık ile derelerden gelen ağaç dalları ekiplerimiz tarafından temizliyoruz. Kumsallarımız önümüzdeki sezona hazır hale getiriliyor. Batı Karadeniz’in incisi Akçakoca’mızı daha güzel seviyelere getirmek için belediye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. ‘ifadelerinde bulundu.

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Yağmur Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
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