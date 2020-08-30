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Akçakoca’da 30 Ağustos zafer bayramı töreni yapıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 30.08.2020 15:56 | Son Güncelleme

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 30 ağustos zafer Bayramının 98.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde 30 ağustos zafer Bayramının 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Akçakoca’da düzenlenen törene Kaymakam Yasin Öztürk, Cumhuriyet Savcısı Talha ÖZTÜRK, Jandarma komutanı Özgür Kıvcı, Belediye Başkan Yardımcısi Şenol Yazgan, Emniyet Müdürü Fatih Ünsal, siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Tören her kurumdan tek kişi katılım kuralı ile gerçekleşirken, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Atatürk Büstüne çelenk sunumunu gerçekleştirdi. Tören Kaymakam Öztürk’ün günün anlamına yönelik yaptığı konuşma sonrasında sona erdi.

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Akşam
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Merkez
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