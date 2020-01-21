YURTHABER
  4. Akçakoca’da 50 yıl su sorunu olmayacak

Akçakoca’da 50 yıl su sorunu olmayacak

DÜZCE HABERLERİ  | 21.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ,’’Yerleşik nüfusu yaklaşık 26 bin olan, yaz aylarında yerli ve yabancı turist akını ile 100 bin kişiyi ağırlayan Akçakoca’da yeni yapılan su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ,’’Yerleşik nüfusu yaklaşık 26 bin olan, yaz aylarında yerli ve yabancı turist akını ile 100 bin kişiyi ağırlayan Akçakoca’da yeni yapılan su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca’nın 50 yıllık su ihtiyacını tedarik edecek olan ve günlük 26 bin metreküp kapasiteye sahip olan dünya standartlarında olan arıtma tesisimiz temiz su temin etmeye başladı.’’ ifadelerine yer verdi.
Koçullu köyünde bulunan 22 Dönüm üzerine kurulu olan arıtma tesisi inşaatını yerinde inceleyen Başkan Yanmaz, kendisine eşlik eden yetkili ve teknik personelden çalışmaların ilerleyişi hakkında detaylı bilgiler aldı. Bugüne ve geleceğe kaliteli, sağlıklı bir yaşam olanağı sağlama hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Akçakoca Belediye Başkanı M.Okan Yanmaz, tesisin tamamlanması ile Akçakoca’nın 50 yıllık su probleminin ortadan kalktığını vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Sabah ve akşam ek sefer düzenlenecekSabah ve akşam ek sefer düzenlenecek
Özel sporculardan 2 madalyaÖzel sporculardan 2 madalya
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:08
Öğle
13:11
İkindi
15:42
Akşam
18:05
Yatsı
19:28

Düzce Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Alp Eczanesi
Merkez
Emel Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Başkan Özlü “2020 Düzce’de değişim ve dönüşüm yılı olacak”

Başkan Özlü “2020 Düzce’de değişim ve dönüşüm yılı olacak”

Düzce Tso’dan Düzce Meslek Yüksekokulu Ziyareti

Düzce Tso’dan Düzce Meslek Yüksekokulu Ziyareti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.