Akçakoca’da alışveriş yerlerinde denetimler sürüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında Düzce Valiliği tarafından alınan, il genelindeki tüm perakende satış dükkanlarında müşterilere ücretsiz maske verilmesi kararının ardından, denetimlerde hız kazandı.

Akçakoca ilçesinde Kaymakam Yasin Öztürk’ün talimatıyla denetimlerini sürdüren ekipler, marketlerde eldiven ve maske temininin yanı sıra, izolasyon mesafesine uyulup uyulmaması ve aşırı yoğunluğa karşı alınan tedbirlerle ilgili olarak market ve manavları denetledi. Denetimler için kurulan ekipler içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye zabıtası yer aldı.Kurulan ekipler, ilçe genelindeki perakende satış dükkanlarını farklı gruplar halinde dolaşarak rapor tuttular.

Sosyal mesafeye uyulması konusunda market çalışanlarına uyarılarını yapan ekipler, yoğunluğun oluşması durumunda belli bir sayıda müşteri alındıktan sonra, diğer müşterilerin yine sosyal mesafeyi gözeterek, dükkan dışında uygun bir şekilde beklemesi gerektiğini hatırlattılar. Özellikle müşterilere eldiven ve maske verilmesi konusunda Valilik kararını hatırlatan ekipler, uyarılarını yaparken, bu kararlara aykırı harekete eden perakendecilere idari para cezası kestiler. Edinilen bilgiye göre denetimler hız kesmeden devam edecek.

