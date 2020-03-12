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Akçakoca’da Liman bölgesindeki parkta çalışmalar sona geldi

DÜZCE HABERLERİ  | 12.03.2020 12:37 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediyesi tarafından Yalı Mahallesi Akçakoca Limanı’nın güneyinde bulunan alanda yapılan park çalışmalarında sona gelindi.Akçakoca Belediyesi tarafından Liman içi çevre düzenlemesi kapsamında başlatılan çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve parkta; ışıklandırma, çimlendirme,yürüyüş yolu, sulama hattı, süs bitkileri, ağaç aydınlatma 6 adet oturma bankı ve zemin üzerindeki balık desenli sert taşlı döşeme ile son aşamaya gelindiği görüldü.

Akçakoca Belediyesi tarafından Yalı Mahallesi Akçakoca Limanı’nın güneyinde bulunan alanda yapılan park çalışmalarında sona gelindi.
Akçakoca Belediyesi tarafından Liman içi çevre düzenlemesi kapsamında başlatılan çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve parkta; ışıklandırma, çimlendirme,yürüyüş yolu, sulama hattı, süs bitkileri, ağaç aydınlatma 6 adet oturma bankı ve zemin üzerindeki balık desenli sert taşlı döşeme ile son aşamaya gelindiği görüldü. Akçakoca Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre park içerisindeki çalışmaların bitmesinin ardından park hafta sonu vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

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