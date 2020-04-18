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Akçakoca’da servis minibüsleri dezenfekte edildi

DÜZCE HABERLERİ  | 18.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediyesi tarafından minibüsler ve servisler dezenfekte edildi.

Akçakoca Belediyesi tarafından minibüsler ve servisler dezenfekte edildi. Akçakoca’da minibüs ve Servislerden oluşan yaklaşık 50 aracı korona virüs önlemleri kapsamında Akçakoca Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.
Akçakoca ilçesinde minibüs ve servislerden oluşan yaklaşık 50 araç korona virüs önlemleri kapsamında Akçakoca Belediyesi tarafından dezenfekte edildi. Akçakoca Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında yolcu minibüsleri ve servis araçlarından oluşan yaklaşık 50 araç dezenfekte edildi. Alınan önlemler ile yolcuların ve sektör çalışanlarının sağlıklarının korunması, güvenle yolculuk edebilmeleri amaçlanıyor. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz , "Korona virüsü ile tüm belediye personelimiz ile birlikte mücadele ediyoruz. Araçlarımızı dezenfekte yaptırıyoruz. Yolcularımızın güvenliği açısından, çalışanlarımızın güvenliği açısından bir vatandaşlık görevi olarak bu temizliği yapmak zorundayız" dedi.
Başkan Yanmaz, "Yaklaşık 50 minibüs ve servis araçlarımızın hijyen açısından, herhangi bir endişeye mahal vermemek açısından sağlık için dezenfekte çalışmasını yapmış bulunmaktayız. Korona virüs ile mücadelemiz aralıksız devam edecek. Bu zaor günleri hep birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı. Diğer şoförlerde uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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