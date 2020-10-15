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Akçakoca’da zabıta ekipleri gramaj ve etiket denetimi yaptı

DÜZCE HABERLERİ  | 15.10.2020 18:08 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri, büyük market zincirleri başta olmak üzere ilçedeki esnafa yönelik fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı.

Akçakoca Belediyesi zabıta ekipleri, büyük market zincirleri başta olmak üzere ilçedeki esnafa yönelik fiyat etiketi ve gramaj denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde ürünlerin raftaki ve kasadaki fiyatları mukayese edilirken, etiketler de kontrol edildi.
Ürünlerdeki fahiş fiyat artışını önlemek maksadıyla Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle büyük marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı. Marketlere girerek reyonları gezen ekipler, ürünleri tek tek inceleyerek fiyat artışı, gramaj eksikliği ve yerli malı etiketlerini kontrol etti. Denetimlerde bazı ithal ürünlere yerli üretim logosu konulduğunu tespit eden zabıta ekipleri, bu konuda market görevlilerine ihtarda bulundu.
Ekipler ayrıca, tespit ettikleri bazı ürünlerin 1 ay önceki fiyatlarını da isteyerek fiyat farklılıklarını karşılaştırdı. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlar da zabıta ekiplerinin denetimlerinden son derece memnun olduklarını belirterek, bu uygulamaların döviz kurlarındaki artıştan dolayı fırsatçılık yapan firmalara engel olacağını belirtti.

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