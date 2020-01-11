Akçakocalılar temiz suya kavuştu

Akçakoca Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni içme suyu arıtma tesisi dualar eşliğinde açıldı. Başkan Yanmaz “Akçakoca’da artık su çeşmeden içilir” dedi.

Akçakoca Belediyesi tarafından “Akçakoca’da Su Çeşmeden İçilir” sloganı ile Koçullu Köyünde hayata geçirilen arıtma tesisi açılış törenine ilgi yoğu oldu.

Açılışta konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Bu tesisin yapımı öncesinde Akçakoca içme suyu barajını ilçeye kazandıran eski Belediye Başkanı Nazmi Çiloğlu’na teşekkür ederek, bütün Belediye Başkanlarının emeğinin olduğunu ve bu ilçede suyun bardaktan içilebileceğini ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise Akçakoca ile Düzce’nin ayrılmayan bir bütün olduğunu ifade ederek, Bakanlık yaptığı dönemde bu barajın ve arıtma tesisinin yapılmasında kendisinin de çok gayretleri olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış gerçekleştirildi. Programda, Akçakoca eski Belediye Başkanlarına plaketler takdim edildi.

