YURTHABER
  4. Akçakocalılar temiz suya kavuştu

Akçakocalılar temiz suya kavuştu

DÜZCE HABERLERİ  | 11.01.2020 16:24 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni içme suyu arıtma tesisi dualar eşliğinde açıldı.

Akçakoca Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni içme suyu arıtma tesisi dualar eşliğinde açıldı. Başkan Yanmaz “Akçakoca’da artık su çeşmeden içilir” dedi.
Akçakoca Belediyesi tarafından “Akçakoca’da Su Çeşmeden İçilir” sloganı ile Koçullu Köyünde hayata geçirilen arıtma tesisi açılış törenine ilgi yoğu oldu.
Açılışta konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Bu tesisin yapımı öncesinde Akçakoca içme suyu barajını ilçeye kazandıran eski Belediye Başkanı Nazmi Çiloğlu’na teşekkür ederek, bütün Belediye Başkanlarının emeğinin olduğunu ve bu ilçede suyun bardaktan içilebileceğini ifade etti.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise Akçakoca ile Düzce’nin ayrılmayan bir bütün olduğunu ifade ederek, Bakanlık yaptığı dönemde bu barajın ve arıtma tesisinin yapılmasında kendisinin de çok gayretleri olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından dualar eşliğinde açılış gerçekleştirildi. Programda, Akçakoca eski Belediye Başkanlarına plaketler takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Vali Dağlı “MOBESE’ler her yerde olacak”Vali Dağlı “MOBESE’ler her yerde olacak”
Minik öğrenciler bağırsakları incelediMinik öğrenciler bağırsakları inceledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:42
Sabah
08:12
Öğle
13:08
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:19

Düzce Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Asil Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.