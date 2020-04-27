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Akçakoca’nın meydana sil baştan yenileniyor

DÜZCE HABERLERİ  | 27.04.2020 15:46 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediyesi’nin liman içi çalışmalarını tamamlamasının ardından, start verdiği yeni çalışma alanı Cumhuriyet Meydanı oldu.Belediye’nin Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere, birkaç farklı müdürlük personelinin ortak başlattığı çalışma 30 gün içinde tamamlanacak şekilde sürüyor.

Akçakoca Belediyesi’nin liman içi çalışmalarını tamamlamasının ardından, start verdiği yeni çalışma alanı Cumhuriyet Meydanı oldu.
Belediye’nin Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere, birkaç farklı müdürlük personelinin ortak başlattığı çalışma 30 gün içinde tamamlanacak şekilde sürüyor. Araç, gereç, iş makinesi ve personelin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmayı yerinde inceleyen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, personele gerekli talimatları verdikten sonra yaptığı açıklamada, Cumhuriyet meydanı satıh çalışmasına yaklaşık bir ay önce başlandığını belirtti.
Yanmaz, kısa zamanda kilit parke işlerinin bitirileceğini ve Bayramdan önce çalışmaların tamamlanacağını söyledi. Başkan Yanmaz, “Biliyorsunuz ki 20 yıldır meydanımızda bu parkeler durmakta. Şehir merkezinin önemli olduğunu düşündüğünüz için çalışmaları başlattık. Akçakoca şehir merkezinin güzelleştirilmesi ve yıllardır duran bu eski kaldırımların Akçakoca’ya yakışır bir hale getirilmesi için bugün itibari ile Akçakoca şehir meydanını güzelleştirme projesini başlattık. Vermiş olduğumuz gün 30 gündür. İnşallah 30 gün sonra evin mutfağı sayılacak şehir merkezinin güzelleştiğini hep beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.

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