YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Akçakoca’ya 6 yeni bölüm daha açılıyor

Akçakoca’ya 6 yeni bölüm daha açılıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 23.01.2020 12:17 | Son Güncelleme

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Akçakoca’ya 6 yeni bölüm daha açılıyor

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile görüşmesinden eğitim yatırımları açısından müjdeler çıktı. Buna göre Akçakoca’da üniversiteye bağlı olarak 6 bölüm daha açılacak.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a iade-i ziyarette bulundu. Rektörlük binasında gerçekleşen ziyarette, üniversite şehri olma yolunda Akçakoca’daki eğitim yatırımları değerlendirildi. Yapılan görüşmede, 2020-2021 eğitim yılında Akçakoca’ya 6 yeni bölümün daha açılacağı müjdesi verildi.
Çakar, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okuluna Gastronomi, Turizm Rehberlik ile Rekreasyon bölümü; Akçakocabey Siyasal Bilgilere ise, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkilerin İngilizce bölümlerinin açılacağını söyledi. Talep ettikleri 6 bölüm için Yüksek Öğrenim Kurumu‘na sunum yaptıklarını ifade eden Rektör Çakar, 2020-2021 eğitim yılında söz konusu bölümlere öğrenci alınacağını belirtti.
Üniversite ile şehir işbirliğinin önemine değinen Başkan Okan Yanmaz, Rektör Çakar’ın müjdeli haberlerinden duyulduğu memnuniyeti dile getirdi. “Rektör hanıma teşekkür ediyorum. Söz verdiniz yaptınız. Belediye olarak Akçakoca’yı tercih eden öğrenci kardeşlerimizin rahat etmeleri için üniversite yolunda 18. madde uygulaması yaptık“ diyen Başkan Yanmaz, çevre yolu kenarında bulunan karayolları arazisini kiraladıklarını ve o alanda üniversite öğrencilerinin sosyal aktivitelerini artıracakları basketbol, voleybol ve futbol sahaları yapacaklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Başkan Tuncay Şahin Darülaceze’yi ziyaret ettiBaşkan Tuncay Şahin Darülaceze’yi ziyaret etti
Denetimli hükümlülerin yaptığı eserler, görücüye çıktıDenetimli hükümlülerin yaptığı eserler, görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Zorlu kış şartları Evde Sağlık Hizmetleri Ekibini engelleyemiyor

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Bodrum AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz aday

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Düzce Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:07
Öğle
13:12
İkindi
15:44
Akşam
18:07
Yatsı
19:30

Düzce Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Büşra Eczanesi
Merkez
Genç Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Gençlerden görev başındaki memurlara lokum

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.