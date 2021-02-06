Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göletlerinin ihale izni onaylandı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Merkez Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göletlerinin sulama işinin ihale izninin verildiğini açıkladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, baraj inşaatları devam eden Adıyaman Merkez Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göletlerinin sulama işinin ihale iznin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

Aydın, açıklamasında30 milyon keşif bedelli ve 673 Hektar araziyi sulayacak projenin ihalesi DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağını kaydetti.

