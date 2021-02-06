YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göletlerinin ihale izni onaylandı

Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göletlerinin ihale izni onaylandı

06.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göletlerinin ihale izni onaylandı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Merkez Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göletlerinin sulama işinin ihale izninin verildiğini açıkladı.Milletvekili Ahmet Aydın, baraj inşaatları devam eden Adıyaman Merkez Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göletlerinin sulama işinin ihale iznin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.Aydın, açıklamasında30 milyon keşif bedelli ve 673 Hektar araziyi sulayacak projenin ihalesi DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağını kaydetti.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Merkez Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göletlerinin sulama işinin ihale izninin verildiğini açıkladı.
Milletvekili Ahmet Aydın, baraj inşaatları devam eden Adıyaman Merkez Akçalı 1 ve Akçalı 2 Göletlerinin sulama işinin ihale iznin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.
Aydın, açıklamasında30 milyon keşif bedelli ve 673 Hektar araziyi sulayacak projenin ihalesi DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladıSosyal medya bunu konuşuyor! Kızın çığlıkları yürek dağladı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
12:46
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:20

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Karanfil Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Otomobil hırsızları adliyeye sevk edildi

Otomobil hırsızları adliyeye sevk edildi

Adıyaman'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi

Adıyaman'daki silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları kongresi yapıldı

AK Parti Adıyaman İl Kadın Kolları kongresi yapıldı

Adıyaman'daki silahlı kavga

Adıyaman'daki silahlı kavga

GÜNCELLEME - Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü

GÜNCELLEME - Adıyaman'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü

İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Güvel’den İHA’ya ziyaret

İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Güvel’den İHA’ya ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.