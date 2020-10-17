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Akçaray, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.10.2020 11:00 | Son Güncelleme

İzmit ilçesinde ulaşımı rahatlatan Akçaray tramvayı, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti.20 kilometrelik hat boyunca Otogar - Plajyolu istasyonları arasında mekik dokuyan tramvaylar yolcularına konforlu ulaşım hizmeti sağlıyor.

İzmit ilçesinde ulaşımı rahatlatan Akçaray tramvayı, 1 ayda 100 bin kilometre yol kat etti.
20 kilometrelik hat boyunca Otogar - Plajyolu istasyonları arasında mekik dokuyan tramvaylar yolcularına konforlu ulaşım hizmeti sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tramvaylar bir ayda 7 bin 814 sefer gerçekleştirdi. Toplamda 18 tramvay ile 20 kilometre boyunca hizmet sağlanan tramvay hattında demiryolu taşımacılığının rahat, konforlu ve güvenli hali vatandaşlara yaşatılıyor. Pandemi sürecinde sefer azaltmak yerine sefer sayısı yükseltilerek vatandaşların sağlıklı, konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları sağlanıyor. Gün içerisinde toplamda ortalama 294 sefer yapılıyor. Bu sayede vatandaşlar daha az istasyonlarda bekliyor ve araç içi yoğunluk da minimum seviyelere düşürülüyor.
Pandemi kuralları nedeniyle toplamda 170 kişi tramvaylarda yolculuk yapabiliyor. Kontrol merkezi ve istasyondaki güvenlikler ile araç içerisi sürekli kontrol edilerek yoğunluğa müsaade edilmiyor. İhtiyaç halinde Akçaray kontrol merkezi tarafından ek tramvay seferi gerçekleştiriliyor. Akçaray tramvayları her gün dezenfekte ediliyor. Uzman temizlik ekipleri tarafından büyük bir titizlikle gün sonunda tramvay depo sahasında temizleniyor. Gün içerisinde de araç içerisinde gezici temizlik ekipleri sayesinde tramvaylar sürekli temizleniyor. Araçların sefer bitimlerinde de iç ve dış tüm noktaları önce temizleniyor sonrada dezenfekte ediliyor.

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