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Akçaray 3 yaşında

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Haziran 2017 tarihinde test seferlerine başlayan Akçaray, 3 yaşına girdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlar tarafından çok sevilen Akçaray tramvayı, 17 Haziran 2020 itibarıyla 3.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Haziran 2017 tarihinde test seferlerine başlayan Akçaray, 3 yaşına girdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşlar tarafından çok sevilen Akçaray tramvayı, 17 Haziran 2020 itibarıyla 3. yılına girdi. UlaşımPark tarafından 3 yıldır işletmesi sağlanan Akçaray, ulaşım hizmetinde 28 milyon 984 bin 28 yolcuya hizmet sağladı. Açıldığı günden itibaren İzmit bölgesindeki vatandaşların birinci tercihi haline gelen tramvaylar, yolcu taşımacılığına sürekli olarak devam ediyor. Otogar-Sekapark aralığında yaklaşık 2 yıl boyunca sefer düzenleyen Akçaray’a, Seka Devlet Hastanesi, Kongre Merkezi, Eğitim Kampüsü ve son olarak da Plajyolu istasyonları eklenerek hizmet kalitesi daha da yükseltilmiş oldu. Toplamda, gidiş-dönüş 20 kilometrelik hat boyunca gidip gelen Akçaray, 3 yılda 262 bin sefer gerçekleştirerek yolcularına hızlı, temiz ve güvenli yolculuk sağladı.
Akçaray, Plajyolu-Otogar bölgesi hattında her gün ortalama 274 sefer yapmaya devam ediyor. Ortalama bir günde 2 bin 603 kilometre, haftada 18 bin 221 kilometre, ayda ise 75 bin 487 kilometre yapıyor. 3 yıl boyunca da aralıksız hizmetlerine devam eden 18 tramvay, toplamda 2.2 milyon kilometre yol kat etti.

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