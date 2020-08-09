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Akçaray’ın dumansız hava sahası genişledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.08.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay duraklarının giriş kısımlarına dumansız hava sahası etiketleri yapıştırarak, tütün ve tütün ürünlerine karşı farkındalık oluşturdu.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışması tramvay istasyonlarının giriş kısımlarının tamamına “Dumansız hava sahası” yazılı etiket uygulaması ile gerçekleşti.

Akçaray’ın dumansız hava sahası genişledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tramvay duraklarının giriş kısımlarına dumansız hava sahası etiketleri yapıştırarak, tütün ve tütün ürünlerine karşı farkındalık oluşturdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışması tramvay istasyonlarının giriş kısımlarının tamamına “Dumansız hava sahası” yazılı etiket uygulaması ile gerçekleşti. Bu çalışma ile Akçaray’ın açıldığı günden itibaren istasyonlarda kullanımının yasak olduğu tütün ve tütün mamulleri, artık istasyon girişlerin de de kullanılamayacak. Bu sayede durak içerisinde bulunan yolcularında tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan dumandan maruz kalmasının da önüne geçilecek. Gerçekleştirilen uygulama ile dumansız hava sahası uygulamasının yaygınlaştırılması ve yolcuların etiketleri görerek sigarayı bırakmaları teşvik edilecek.
Tütün ve tütün mamullerinin insan sağlığını tehdit etmesi neticesinde alınan kararlar doğrultusunda istasyonların hem girişlerindeki zemin kısma hem de istasyonun içerisinde bulunan yazılı etiketler sayesinde yolcuların sigara içmeleri engellenmiş olacak. ’Dumansız hava sahası’ etiketleri , Akçaray’ın tüm istasyonlarına bu hafta itibarıyla uygulanacak. Otogar, Yahya Kaptan ve Yenişehir istasyonlarında gerçekleştirilen uygulamalara ek olarak bu hafta geriye kalan toplam 12 istasyonda çalışmalar devam edecek. Toplamda 15 istasyonu bulunan Akçaray’ın turnike giriş kısımlarında zemin bölümüne uygulanacak farkındalık çalışması, Otogar - Plajyolu arasındaki tüm istasyonlarda yolcular tarafından görülebilecek.

Akçaray’ın dumansız hava sahası genişledi

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