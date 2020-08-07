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Akçaray’ın ray taşlama işlemi bu gece başlıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.08.2020 17:43 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Akçaray’ın 21 bin 200 metre uzunluğundaki raylarının taşlama işlemine bu gece başlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Kocaelilerin hizmetine sunulan Akçaray, vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Şehrin bir ucundan diğer ucuna hızlı, konforlu ve tam vaktinde yolculuk gerçekleştirilmesini sağlayan Akçaray tramvayı, ulaşımın vazgeçilmezi oldu. Açıldığı ilk yıldan itibaren beklenenin üzerinde yolcu taşıyan tramvayın ray bakımı kontrolleri de erkene çekildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir’den özel olarak getirilen ray taşlama aracı, 7 Ağustos Cuma günü (bugün) saat 12.00 sularında Eskişehir’den karayolu taşımacılığı yapılarak Kocaeli’ye giriş yaptı. Özel olarak getirilen ray koruyucu taşlama aracı 8 Ağustos Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece Akçaray’ın raylarını taşlamaya UlaşımPark Genel Müdürlüğü tramvay park alanından başlayacak. Çalışmalar 20 gün süresince gece 01.00-05.00 saatleri aralığında yapılacak.
UlaşımPark mühendislerinin raylar üzerinde gerçekleştirdiği teknik inceleme neticesinde ray bakımlarının zamanının geldiği tespit edildi. Titizlikle gerçekleştirilerek yapılan araştırmalar sonucunda işlemi yapacak ray taşlama aracı 20 gün boyunca Kocaeli’de olacak. Yapılan taşlama sayesinde; tramvayın ray gürültüsü azaltılacak, ondülasyonlar yok edilecek, enerji tasarrufu sağlanacak, vibrasyonlar bertaraf edilecek, teker aşınmaları ortadan kaldırılacak, ray kusurları minimalize edilerek ömrü uzatılacak ve üst yapı bakım maliyeti azaltılacak. Ray koruyucu taşlama işlemi, 8 Ağustos Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece saat 01.00’da Akçaray depolama alanından başlayacak. Eskişehir’den özel olarak getirilen ray koruyucu taşlama aracı 21 bin 200 metre uzunluğundaki tüm hattın bakımlarını toplamda 20 günde bitirecek. Hat boyunca her gün gece 01.00’da başlayacak bakım işlemi sabah saat 05.00’da sona erecek.

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Sabah
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Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:16
Yatsı
21:50

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
Elif Eczanesi
Derince
Şifa Eczanesi
Karamursel
Çınar Eczanesi
Izmit
Özbay Eczanesi
Golcuk
Çağlar Eczanesi
Darica
Kayra Eczanesi
Golcuk
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