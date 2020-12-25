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Akçasu Mahallesi Kavşak Projesi onaylandı

KARABÜK HABERLERİ  | 25.12.2020 14:20 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek olan ‘Safranbolu Akçasu Mahallesi Kavşak Projesi’nin onaylandığını açıkladılar.AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanan Akçasu Mahallesi Kavşak Projesi’nin onaylandığını belirttiler.Safranbolu Akçasu Mahallesi ile Kurt tepesi mevkii ve Aşağıçiftlik köyünden gelen bağlantı yolunun ana yola birleştiği noktada yapılacak olan kavşak projesi ile vatandaşların ihtiyaçları hem karşılanmış olacak hem de daha güvenli ve kolay ulaşım imkanı sağlanacak.Milletvekilleri Ünal ve Güneş, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “AK Parti Karabük Milletvekilleri olarak ilimizde ve ilçelerimizdeki eksiklikleri bir bir gidermek adına söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için projeleri yakından takip ediyor, durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilecek olan ‘Safranbolu Akçasu Mahallesi Kavşak Projesi’nin onaylandığını açıkladılar.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanan Akçasu Mahallesi Kavşak Projesi’nin onaylandığını belirttiler.
Safranbolu Akçasu Mahallesi ile Kurt tepesi mevkii ve Aşağıçiftlik köyünden gelen bağlantı yolunun ana yola birleştiği noktada yapılacak olan kavşak projesi ile vatandaşların ihtiyaçları hem karşılanmış olacak hem de daha güvenli ve kolay ulaşım imkanı sağlanacak.
Milletvekilleri Ünal ve Güneş, projenin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “AK Parti Karabük Milletvekilleri olarak ilimizde ve ilçelerimizdeki eksiklikleri bir bir gidermek adına söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için projeleri yakından takip ediyor, durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Allah bu yolda bizi milletimize mahcup etmesin inşallah” ifadelerini kullandılar.

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