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  4. Akçay Baraj Gölü su alınabilecek seviyeye ulaştı

Akçay Baraj Gölü su alınabilecek seviyeye ulaştı

SAKARYA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Şehrin geleceğine yönelik olarak hayata geçirilen en önemli projelerden birisi olan Akçay Barajı su tutmaya devam ediyor.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından inşa edilen ve şehrin geleceği için büyük önem taşıyan Akçay Baraj Gölü’nde su hacminin 895 kotundaki minimum su alma seviyesine ulaştığını açıkladı.

Akçay Baraj Gölü su alınabilecek seviyeye ulaştı

Şehrin geleceğine yönelik olarak hayata geçirilen en önemli projelerden birisi olan Akçay Barajı su tutmaya devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından inşa edilen ve şehrin geleceği için büyük önem taşıyan Akçay Baraj Gölü’nde su hacminin 895 kotundaki minimum su alma seviyesine ulaştığını açıkladı. 22 Kasım 2019’da düzenlenen törenle su tutulmaya başlanan barajda yağışların etkisini göstermesiyle seviye ve hacmin hızlı bir şekilde arttığını vurgulayan Başkan Yüce, “Şehrimize bu dev yatırımımızdan Haziran ayında su verme yönündeki planlarımız yolunda ilerliyor. Şu anda doğanın kalbinden tertemiz kar sularını topluyoruz” diye konuştu.
Barajın 75 metrelik gövde yüksekliğine sahip olduğunu hatırlatan Başkan Yüce, “Bir yerel idare tarafından inşa edilen ilk baraj olan Akçay Barajı artık yavaş yavaş şehrimize katkı sunacak duruma geliyor. Yıllardır büyük titizlikle yürütülen çalışmalarla yükselen dev yapı şehrimizde yaşayan ve bu şehirden yolu geçen her bir canlıya fayda sağlamaya başlayacak. Baraj gölümüz minimum su alma seviyesine ulaşarak suyu alacağımız yapıya kadar yükseldi. Buraya kadar olan su seviyesi acil durumlar dışında hep aynı şekilde kalacak. Su alma yapısının üzerinde toplanan su ise aktif hacmi oluşturacak. Yani Akçay Baraj Gölü’nde bundan sonra tutulacak her bir damla su vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağımız su olacak” ifadelerini kullandı.

Akçay Baraj Gölü su alınabilecek seviyeye ulaştı

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