YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Akciğer nodülü kanser işareti olabilir

Akciğer nodülü kanser işareti olabilir

SAMSUN HABERLERİ  | 04.08.2020 13:27 | Son Güncelleme

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Akciğer nodülü kanser işareti olabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, kişideki akciğer nodülünün büyüklüğüne göre kanser olma ihtimalinin arttığını söyleyerek, “İyi huylu nodüllerde gereksiz cerrahi girişimden kaçınmak gerekir. Kötü huylu nodüllerde ise erken dönemde tanı konarak ameliyatla sağ kalım süresi artırabilir” dedi.
Günümüzde bilgisayarlı tomografi cihazlarının gelişmesiyle akciğerlerdeki nodülleri saptamanın kolaylaştığını ifade eden Liv Hospital Samsun’dan Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “Kötü huylu (malign) nodüllere mümkün olduğunca erken dönemde tanı konulup ameliyat edilmesi halinde sağ kalım süresi artar. İyi (benign) nodüllerde ise gereksiz cerrahi girişimden ve buna bağlı oluşacak sorunlardan kaçınmak gerekir. Bu nedenle nodül saptandığında nasıl bir karar verileceği çok önemlidir. Günümüzde bilgisayarlı tomografi (BT) cihazlarının gelişmesi ve tomografi çekilen hasta sayısı artması sayesinde akciğerlerdeki nodülleri saptamak kolaylaştı. Akciğer tomografilerinin yaklaşık yüzde 30’unda bir veya birden fazla nodül saptama ihtimali vardır. Ancak bunların önemli mi, önemsiz mi, kötü mü yoksa iyi huylu mu olduğuna karar vermek bazı durumlarda zor olabiliyor” diye konuştu.

“Nodülün boyutu önemli”
Uzm. Dr. Aziz Uluışık, öncelikle görülen nodülün boyutunun çok önemli olduğunun altını çizerek, “3 mm ve daha küçük nodüllerin kansere bağlı olma ihtimali yaklaşık yüzde 0.2 gibi düşük bir orandadır. 8-20 mm arasındakilerde bu ihtimal yüzde 18’e çıkarken, 20 mm’den büyük nodüllerde yüzde 64’den fazladır. Saptanan bir nodülün takibinde eski tomografiler ile karşılaştırmak önemlidir. Nodül boyutunda yüzde 25’den fazla bir artış olması kanser riskinin yüksek olduğuna işaret eder. Boyutundan sonra nodülün kenarlarının düzgün olup olmadığına bakmak gerekir. Kenarı düzensiz olan nodüllerin kanser riski 5 kat fazladır. Nodülün içinde kireçlenme bulunması, çoğunlukla iyi huylu olduğu anlamına gelir. Genellikle 2-3 yıl, bazı durumlarda ise 5 yıllık izlemde eğer nodülde bir değişiklik yoksa ileri incelemeye gerek yoktur” şeklinde konuştu.

“Kanser riski nodül özelliklerine göre tayin edilebilir”
Akciğer grafisinde ya da tomografide büyüme saptanan her nodül olgusunda sakıncalı bir durum (kontrendikasyon) yoksa doku tanısının elde edilmesi gerektiğini dikkat çeken Uluışık, “Büyüme saptanan her nodülde kanser ihtimali arttığı için radyolojik veya cerrahi biyopsi gerekir. Kanser ihtimali yüksek nodül varlığı ve riskli hastalarda ameliyat ile nodülü çıkarmak hayat kurtarıcı olabilir. Sigara kullanmış ya da halen kullanmakta olan, 40 yaş üzeri ve de kendisinde ve 1. derecede akrabalarında kanser öyküsü bulunan kişiler yüksek risk grubuna girer. Özellikle ileri yaş ve içilen sigara miktarının çokluğu ile kanser potansiyeli artar. Hekim görülen nodülün özelliklerine bakarak kanser riskini tayin eder. Buna göre de hastanın tomografi ile takip edilmesi mi, yoksa biyopsiye mi gönderilmesi gerektiğine karar verir. Bu karar hasta adına hayati olabilir. Her hasta ve nodül için aynı senaryo geçerli olmayabilir. Bu yüzden sayılan özelliklerin sadece ihtimal üzerinden değerlendirildiği ve her zaman için düşük ihtimalli durumlarla da karşılaşılabileceği unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarından ürettiği sebzeleri vatandaşlarla buluşturuyor

Büyükşehir Belediyesi Ata Tohumlarından ürettiği sebzeleri vatandaşlarla buluşturuyor

Samsun Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:26
Öğle
12:46
İkindi
16:39
Akşam
19:56
Yatsı
21:32

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Aykanat Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Telefon dolandırıcısı tutuklandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Samsun’da otostop rezaleti

Samsun’da otostop rezaleti

Papila Ailesinin Mutlu Günü

Papila Ailesinin Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.