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Akdağ Tabiat Parkı’nda atlı jandarma timleri göreve başladı

14.08.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı’nda atlı jandarma timleri göreve başladı.

Akdağ Tabiat Parkı’nda atlı jandarma timleri göreve başladı

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından görevlendirilen atlı jandarma timi Akdağ Tabiat Parkında devriyeye başladı.

25 Temmuz - 02 Eylül 2023 tarihleri arasında önleyici kolluk kuvveti olarak görev yapmak üzere Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı kontrolünde görevlendirilen timler Akdağ’da vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yapıyor. Akdağ’a gelen vatandaşlara ayrıca orman yangınları hakkında bilgi veren atlı jandarma timlerine vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

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