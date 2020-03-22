YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Akdağmadeni Belediyesi’nden Koronavirüs mücadelesi

Akdağmadeni Belediyesi’nden Koronavirüs mücadelesi

YOZGAT HABERLERİ  | 22.03.2020 10:21 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi Koronavirüs mücadelesi kapsamında ilçe genelinde almış olduğu sağlık tedbirlerini genişletiyor.

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi Koronavirüs mücadelesi kapsamında ilçe genelinde almış olduğu sağlık tedbirlerini genişletiyor. Son olarak ilçede toplu taşıma işi yapan minibüslerin dezenfeksiyonu detaylı bir şekilde yapıldı.
Kurulan dezenfeksiyon tüneline giren araçlar etkili ve hızlı bir şekilde ilaçlanarak steril bir duruma getiriliyor. Sürekli olarak hizmet verecek olan dezenfeksiyon tüneli hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın bu zorlu süreçte belediye imkanlarımızı seferber ederek vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz. Uygulamaya başlamış olduğumuz dezenfeksiyon tünelinde özellikle risk faktörü yüksek olan toplu taşıma araçları ilaçlanıyor. Servis araçları haricinde isteyen vatandaşlarımız sürekli olarak burayı kullanabileceklerdir. Önümüzde ki kritik günlerde tüm uyarılara uyarak toplu taşıma araçlarını mümkün olmadıkça kullanmamak, kalabalıklardan uzak durmak ve kişisel hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. ’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yozgat Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:34
Öğle
12:53
İkindi
16:19
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

Yozgat Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Arı Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Alptekin Eczanesi
Kadisehri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.