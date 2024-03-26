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Akdağmadeni doğa turizminin merkezi olacak

İHA İHA
26.03.2024 14:44
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Akdağmadeni Belediyesi tarafından doğa turizmini geliştirecek, ilçeyi doğa turizminin merkezi haline geçirecek olan Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı Alanı’nın ihalesi yapılarak belediyeye tahsisi gerçekleştirildi.

Akdağmadeni doğa turizminin merkezi olacak

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, 2021 yılının son çeyreğinde ’’Akdağmadeni’nde neden olmasın?’’ hedefiyle başlattıkları Yozgat Turizminin gelişmesine katkı sunacak, planlanan birçok yatırıma yön verecek ve oluşturacağı alt sektörler ile ilçemizde kırsal kalkınmanın temellerini atacak EKO turizm çalışmalarında önemli bir mesafe kat ederek sonuca doğru yaklaştıklarını söyledi.

’Ak Çam Konaklamalı Orman Parkı’nın inşasının yapılacağı Keçi Kalesi - Su Oluğu bölgesinde yaklaşık 500 dönüm orman alanının tahsis ihalesi yapılarak işletme hakkının Akdağmadeni Belediyesine verildiğini vurgulayan Yalçın, ‘’Uzun yıllardır ilmek ilmek işlenen projenin en önemli ayağı olan orman alanının tahsisi bugün yapılan ihale sonucunda Akdağmadeni Belediyesi’ne geçti. Bünyesinde konaklama alanları, restoran, kamp karavan alanları, karanlık gökyüzü izleme parkı, etkinlik alanları, yürüyüş rotaları, kış ve yaz gerçekleştirecek olan doğa sporları tesisleri ve insanların doğayla bütünleşeceği birçok aktivitenin bulunacağı projemizin inşa edileceği alanın işletme hakkını çok şükür bugün itibariyle belediyemize almış bulunmaktayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren laf değil icraatlarımızla ilçemize değer kattık. Bundan sonraki süreçte de temellerini sağlam bir şekilde oluşturduğumuz projelerimiz bir bir gerçekleştirip ilçemizi farklı bir seviyeye çıkarak, Akdağmadeni’ni doğa turizmi merkezi haline getireceğiz. Bu tarihi ve önemli adımın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ‘’ dedi.

Akdağmadeni doğa turizminin merkezi olacak

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