YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

YOZGAT HABERLERİ  | 29.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Konferans Salonunda yapıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda Kaymakam Ahmet Çoşkun başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe encümenleri Alper Terzi, İrfan Coşgun, Hüseyin Lale, Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım ve köy muhtarları katıldı.İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Konferans Salonunda yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda Kaymakam Ahmet Çoşkun başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe encümenleri Alper Terzi, İrfan Coşgun, Hüseyin Lale, Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım ve köy muhtarları katıldı.
İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Çoşkun, “Devlet millet olarak korona virüs illetiyle savaşıyoruz. Bu süreçte muhtarlarımız görevlerini en iyi şekilde yaptı. Bu virüs sürecinde görevlerimiz aksadı, Çünkü gezemedik, göremedik uzaktan yapmaya çalıştık. Köy muhtarlarımız isteyecek ve biz de devletin imkânları doğrultusunda yapacağız. Köylerimizde eksiklikler var ama güzel yatırımlar yapılmış. Şuan için 10 köyümüzün kanalizasyonu kaldı onları da yapınca köylerimizin altyapı sorunu bitmiş olacak. Bundan sonra köyde yaşamı arttırıcı sosyal hizmetler yapacağız. Ben köy muhtarlarımdan çok memnunum” dedi.
Toplantıda yeni dönemde görev alacak birlik üye seçimi yapıldı. İl Genel Meclisi üyelerinden İrfan Coşgun, Hüseyin Lale seçildi. Köy muhtarları arasında yapılan seçimde ise Alicik Köyü Muhtarı Nadir Yalçın ve Sazlıdere Köyü Muhtarı Halil İbrahim Dovancı oy çokluğuyla seçildi.
Toplantı Sonunda muhtarların arzu ve talepleri dinlenerek toplantı sona erdi.

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
PARTNER Aile boyu tatil! Aile boyu tatil!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yozgat Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:14
Sabah
05:08
Öğle
12:49
İkindi
16:46
Akşam
20:20
Yatsı
22:06

Yozgat Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Derya Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Temel Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.