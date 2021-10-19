Akdağmadeni salebi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yetiştirilen yöreye özgü salep, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yazılı açıklamasında, Akdağmadeni salebinin marka değerini arttırmak, türünün korunarak gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için yürüttükleri çalışmaların en önemli ayağı da tamamladıklarını belirtti.
Salebin Akdağmadeni için önemli bitki olduğunu aktaran Yalçın, "Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizin en kaliteli salebi olan Akdağmadeni salebinin menşe adı türünde coğrafi işaret tescil belgesini alarak, ilçemizin kültürü, doğası ve turizmi için büyük bir adım daha atmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
Yalçın, tescil sürecinde coğrafi işaretin alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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