YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Akdağmadeni salebi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Akdağmadeni salebi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

19.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdağmadeni salebi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yetiştirilen yöreye özgü salep, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yazılı açıklamasında, Akdağmadeni salebinin marka değerini arttırmak, türünün korunarak gelecek nesillere ulaşmasını sağlamak için yürüttükleri çalışmaların en önemli ayağı da tamamladıklarını belirtti.

Salebin Akdağmadeni için önemli bitki olduğunu aktaran Yalçın, "Yapılan araştırmalar sonucunda ülkemizin en kaliteli salebi olan Akdağmadeni salebinin menşe adı türünde coğrafi işaret tescil belgesini alarak, ilçemizin kültürü, doğası ve turizmi için büyük bir adım daha atmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yalçın, tescil sürecinde coğrafi işaretin alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldüKorku dolu anlar! Vatandaşlar sokağa döküldü
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı:
Anahtar Kelimeler:
Yozgat

Yozgat Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
12:31
İkindi
15:33
Akşam
18:04
Yatsı
19:21

Yozgat Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Salı

Esentepe Eczanesi
Merkez
Yıldızlar Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
Yozgat ECZANELER
Yozgat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.